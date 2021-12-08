Каспийск, Дагестан, , 11:57 — REGNUM В Дагестане вновь оправданы два брата И. и А. Абдурагимовы, обвиняемые в убийстве пожилой женщины в городе Каспийске. Суд присяжных второй раз посчитал их невиновными в совершении преступления.

«Для братьев Абдурагимовых это уже второй оправдательный вердикт. Ранее, 6 ноября 2020 года, приговором Верховного суда Республики Дагестан на основании решения присяжных подсудимые были оправданы. <…> При новом рассмотрении присяжные оправдали обоих подсудимых, сочтя их непричастными к совершению преступления», — приводит комментарии суда РИА «Дагестан».

Напомним, в июне 2011 года в городе Каспийске произошло убийство женщины. Под подозрение в совершении преступления попали два её соседа — братья Абдурагимовы. Как установило следствие, они задумали ограбить свою жертву и проникли к ней в дом ночью. Однако женщина проснулась, и они задушили её, после чего похитили 200 тыс. рублей, вынесли тело убитой на свалку и бросили там.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе «Убийство, совершенное группой лиц», «Разбой» и «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления», так как они привлекли еще малолетнего, который должен был покараулить, пока они грабят пенсионерку.