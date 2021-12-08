Москва, , 11:56 — REGNUM Советский Союз не подписал Сан-Францисский мирный договор с Японией, так как этот документ не в полной мере отвечал интересам СССР. Об этом 8 декабря заявил доктор исторических наук, председатель Научного совета Российского военно-исторического общества (РВИО), политический обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин в рамках работы круглого стола «Нужен ли России мирный договор с Японией ценой Курил? К 65-летию восстановления советско-японских дипломатических отношений», прошедшего в пресс-центре REGNUM.

Анатолий Кошкин © ИА REGNUM

«Японцы часто используют против нас тот факт, что Советский Союз по указанию Сталина не подписал мирный договор с Японией в Сан-Франциско, ибо этот договор был явно сепаратным и не отвечал в полной мере интересам нашей страны, — сказал Кошкин. — В первую очередь он допускал сохранение американских войск на территории Японии. Во-вторых, несмотря на требования участвовавшего в конференции Громыко указать в тексте, что Курильские острова переходят Советскому Союзу, этот вопрос остался подвешенным. И в итоге Япония использует казуистические и иезуитские методы, говоря, что «да, мы отказываемся от островов, но там не сказано, в пользу кого». На кого это рассчитано? Детский сад какой-то!»

Кроме того, Кошкин добавил, что СССР не подписал это соглашение, так как были проигнорированы интересы Китайской Народной Республики.

«Делегацию КНР даже не пригласили, хотя Китай 14 лет бился с японцами и потерял до 35 млн жизней. Поэтому СССР не счел нужным подписывать это соглашение», — сказал Кошкин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в рамках данного круглого стола выступил председатель Сахалинского отделения Русского географического общества Сергей Пономарев.

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