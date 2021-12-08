Хабаровск, 14 августа, 2020, 07:35 — ИА Регнум. Член Совета Федерации от Хабаровского края Елена Грешнякова (ЛДПР) назвала слухи в телеграм-каналах о своей отставке фантастикой и провокацией.

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Елена Грешнякова опровергла сообщения о том, что она скоро может покинуть свой пост и начать избирательную кампанию в Законодательную думу Хабаровского края от Советско-Гаванского избирательного округа. Якобы Грешнякова намерена занять депутатскую вакансию, появившуюся после смерти члена ЛДПР Вячеслава Фургала, скончавшегося недавно от осложнений коронавируса.

«Это всё слухи, которые не имеют никакого отношения к реальности. Чьи-то провокационные фантазии. Вообще, я удивлена такому непрофессионализму, когда люди придумывают вместо того, чтобы взять информацию от первоисточника и корректно её преподнести», — цитирует сенатора DVHAB.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, Елена Грешнякова одна из первых выразила поддержку арестованному бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Также она прилетела в Хабаровск и встретилась с митингующими.