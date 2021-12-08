Москва, , 11:57 — REGNUM Десятки лекарственных препаратов исчезли из продажи внутри России. Об этом 8 декабря заявил сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Юрий Жулев на конференции «Лекарственное обеспечение — 360 градусов» в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По мнению общественного деятеля, связано это с пандемией коронавируса, которая негативно сказалась на нескольких аспектах российской системы здравоохранения.

«Пандемия выявила слабые стороны системы, как в части производственных и логистических цепочек — около 50 МНН (Международных непатентованных наименований лекарственных препаратов — прим. ИА REGNUM) исчезли с рынка. Одна из причин — изменение ценообразования. Система не была готова гибко реагировать на изменение мировой конъектуры и очень медлительное согласование цены в нашей стране», — сказал Жулев.

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