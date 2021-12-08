Иркутск, , 11:55 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 8 декабря, число умерших пациентов в Приангарье достигло 6570 человек, причём 25 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

Вакцина от коронавируса (сс) М. Мишин. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 144 137 (+603 за сутки). Госпитализированы 4456 (-147 за сутки).

В то же время излечились 115 836 пациентов (+325 за сутки). Ещё 555 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+2 за сутки).

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