Пермь, , 12:18 — REGNUM Пермь с рабочей поездкой 9 декабря посетят премьер-министр РФ Михаил Мушустин, министр культуры Ольга Любимова и глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Об этом сообщает портал 59.RU.

Пермь

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Не исключено, что Любимова наряду с темой строительства здания Пермской государственной художественной галерее обсудит и кадровые вопросы в учреждении.

Некоторые медики полагают, что причиной для визита Мурашко в регион стал скандал с поддельными сертификатами о вакцинации от коронавирусной инфекции. Между тем официальные источники такой повод отрицают.

Ранее СМИ анонсировали приезд председателя российского правительства. Предполагается, что с пермскими властями состоится обсуждение подготовки к празднованию 300-летия Перми.

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