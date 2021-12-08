Чебоксары, , 11:55 — REGNUM В Чувашии в рамках программы капремонта планируют заменить почти 4,8 тыс. лифтов в многоквартирных домах. Затраты оценили в 5,2 млрд рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 8 декабря, заявил исполняющий обязанности министра строительства и ЖКХ Чувашии Владимир Максимов.

Лифт обшит гипсокартоном Дарья Антонвоа © ИА REGNUM

Вопрос замены лифтов поднят на заседании правительства при обсуждении проекта постановления об увеличении платы за проведение капитального ремонта. Минстрой, ссылаясь на необходимость масштабной замены лифтового хозяйства, предложил ввести дифференцированную плату с учётом наличия или отсутствия в домах лифтов.

Владимир Максимов проинформировал, что в рамках республиканской программы капитального ремонта предусмотрена замена 4781 лифта, из которых в настоящее время заменили более 10% — 483 лифта на 905,5 млн рублей.

«К сожалению, на сегодняшний день уже 1701 лифт отработал свой нормативный срок, по 180 лифтам нормативные сроки истекут до 2025 года. Общая потребность в финансовых средства на их замену составляет более 5,2 млрд рублей. До 2025 года включительно программой предусматривается ремонт лишь 390 лифтов, или 21% от фактической потребности, что крайне недостаточно и создаёт угрозу безопасности проживания жителей многоквартирных домов», — сказал исполняющий обязанности главы минстроя Чувашии.

В связи с этим в домах с лифтами плата за капремонт в 2022 году вырастет на 98 копеек (+13,78%) и составит 7,51 рубль за 1 кв. метр общей площади помещений в месяц. В остальных многоквартирных домах за капитальный ремонт будут платить 6,92 рубля, что на 39 копеек (+6%) больше уровня 2021 года.

«Сложившаяся ситуация является вынужденной мерой. Однако также нами прорабатывается возможность участия в данной задаче, чтобы не перекладывать решение только на жителей. В частности, на сегодняшний день прорабатывается возможность получения финансовой поддержки за счёт Фонда содействия реформированию ЖКХ на замену лифтового оборудования в многоквартирных домах с применением механизма факторинга для ускоренной замены отработавших нормативных срок лифтов в течение ближайших 3 — 5 лет», — добавил Владимир Максимов.

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