Чебоксары, 8 декабря 2021, 11:55 — REGNUM В Чувашии в рамках программы капремонта планируют заменить почти 4,8 тыс. лифтов в многоквартирных домах. Затраты оценили в 5,2 млрд рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 8 декабря, заявил исполняющий обязанности министра строительства и ЖКХ Чувашии Владимир Максимов.
Вопрос замены лифтов поднят на заседании правительства при обсуждении проекта постановления об увеличении платы за проведение капитального ремонта. Минстрой, ссылаясь на необходимость масштабной замены лифтового хозяйства, предложил ввести дифференцированную плату с учётом наличия или отсутствия в домах лифтов.
Владимир Максимов проинформировал, что в рамках республиканской программы капитального ремонта предусмотрена замена 4781 лифта, из которых в настоящее время заменили более 10% — 483 лифта на 905,5 млн рублей.
В связи с этим в домах с лифтами плата за капремонт в 2022 году вырастет на 98 копеек (+13,78%) и составит 7,51 рубль за 1 кв. метр общей площади помещений в месяц. В остальных многоквартирных домах за капитальный ремонт будут платить 6,92 рубля, что на 39 копеек (+6%) больше уровня 2021 года.
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