Казань, 8 декабря, 2021, 12:04 — ИА Регнум. В Татарии задержали жителя Высокогорского района республики, подозреваемого в краже катка, обнаруженного в пункте приема металла. В полицию после кражи катка с базы автотехники обратилась 56-летняя жительница Казани, сообщает МВД по РТ.

Pxhere.com Каток

В поселке Новониколаевский с базы хранения автотехники пропал каток. Сумма ущерба составила 600 тыс. рублей. В ходе оперативных мероприятий каток обнаружили в пункте приема металлов в Казани. В качестве подозреваемого задержали ранее судимого 33-летнего жителя Высокогорского района. Во время допроса мужчина признался в совершении преступления. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о не выезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»).

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Пензы, работающая главным инженером в организации, обратилась в полицию с заявлением о пропаже пожарных кранов. Женщина пояснила, что из подъезда многоэтажного жилого дома похищены латунные пожарные краны в количестве 85 штук. 29-летний житель города Нижний Ломов признался в краже и заявил, что похищенное сдал в пункт приема металла. Стоимость похищенного ориентировочно составила 136 тыс. рублей.

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