Кемерово, , 11:55 — REGNUM В Кемеровской области в связи с похолоданием тепловые электростанции плавно повышают температуру теплоносителя. Об этом сегодня, 8 декабря, сообщила Сибирская генерирующая компания (СГК).

Обслуживание труб теплоснабжения Mil.ru

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«По прогнозам синоптиков, сегодня ночью температура по области опустится до — 18 °C, а местами значительно ниже. День завтрашний обещает быть не менее студёным. Вместе с похолоданием наши тепловые электростанции плавно повышают температуру теплоносителя, который уходит по магистральным трубопроводам до потребителей. Плавно — чтобы предотвратить резкое расширение металла, которое может вызвать неожиданные порывы на теплосетях», — уточнили в СГК.

Отмечается, что кемеровские электростанции уже подняли температуру по разным магистралям до 100 °C и выше, работая в режиме — 14 °C за окном. В Новокузнецке Кузнецкая ТЭЦ тоже перезадалась на — 14 °C.