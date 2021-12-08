Санкт-Петербург, , 12:08 — REGNUM В Ленинградской области за минувшие сутки зарегистрировали 14 летальных исходов от осложнений, вызванных COVID-19, это на девять летальных случаев больше, чем за день до этого.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Столь большое суточное количество смертей в регионе в последний раз регистрировали 22 ноября, тогда от ковида умерло 16 человек. Об этом 8 декабря сообщает федеральный оперативный штаб.

За минувший вторник в регионе было выявлено 363 новых носителя SARS-CoV-2, что на шесть человек меньше, чем за день до этого. Наибольшее количество новых случаев подтверждено в крупных населенных пунктах, таких как Выборг (21), Гатчина, Тихвин (по 18), Коммунар, Мурино, Всеволожск (по 17), Кириши, Сланцы (по 16), Кудрово (12), Кингисепп (11), Волхов (10).

Всего с начала пандемии в Ленобласти коронавирусной инфекцией заразились 93 444 человека, из них 74 685 человек выздоровели, в том числе 418 пациентов были выписаны по выздоровлению 7 декабря. Умерло за время пандемии от ковида 2847 человек.

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