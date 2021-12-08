Сочи, Краснодарский край, , 11:53 — REGNUM На сегодняшний день главной стоящей перед системой здравоохранения РФ задачей является увеличение средней продолжительности жизни людей до 78 лет. Об этом 8 декабря заявил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко на Конгрессе молодых ученых.

Михаил Мурашко Council.gov.ru

«Основная задача сегодня в РФ — увеличить продолжительность жизни до 78 лет. И нужна быстрая победа. Сегодня мы видим, что структура расходов в системе здравоохранения больше ориентирована на стационарную помощь и на лечение пациентов», — приводит его слова ТАСС.

Также Мурашко уточнил, что ввиду этого возглавляемому им ведомству необходимо ориентироваться на превентивную медицину с учетом возраста человека, особенностей заболевания и развития, а также предрасположенности к тем или иным заболеваниям.

«Мы должны строить фактически персональную программу для каждого человека. Это уже будет такой формат персонифицированной медицины», — добавил глава Минздрава РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что пациент, выписывающийся из больницы, должен быть обеспечен всеми необходимыми лекарственными средствами в тот же день.