Тюмень, , 11:53 — REGNUM Председателем избирательной комиссии Тюменской области вновь стал Игорь Халин. Об этом говорится в постановлении главы региона Александра Моора, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Председатель избиркома тюменской области Игорь Халин Оперштаб Тюменской области

Отметим, что кандидатура Игоря Халина была предложена Центральным избирательным комитетом РФ ещё в октябре 2021 года.

Игорь Халин родился 27 июля 1968 года в селе Казанское Тюменской области. Окончил юридический факультет Тюменского государственного университета. Работал в прокуратуре и был советником президента «Запсибкомбанка» по юридическим вопросам. Пост председателя избиркома Тюменской области Игорь Халин занимает бессменно с февраля 2002 года.