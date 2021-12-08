Тюмень, 8 декабря 2021, 11:53 — REGNUM Председателем избирательной комиссии Тюменской области вновь стал Игорь Халин. Об этом говорится в постановлении главы региона Александра Моора, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Председатель избиркома тюменской области Игорь Халин
Председатель избиркома тюменской области Игорь Халин
Оперштаб Тюменской области

Отметим, что кандидатура Игоря Халина была предложена Центральным избирательным комитетом РФ ещё в октябре 2021 года.

Игорь Халин родился 27 июля 1968 года в селе Казанское Тюменской области. Окончил юридический факультет Тюменского государственного университета. Работал в прокуратуре и был советником президента «Запсибкомбанка» по юридическим вопросам. Пост председателя избиркома Тюменской области Игорь Халин занимает бессменно с февраля 2002 года.