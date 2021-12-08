Москва, 8 декабря, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Бюджет Пенсионного фонда РФ на 2022 и 2023 гг. по своим доходным и расходным параметрам незначительно отличается от прошлогоднего (расхождение в доходной части в сторону увеличения составляет всего несколько процентов; расхождение в расходной части несколько выше, но также в пределах 3−5%), заявила корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

24rus.ru Подсчет пенсии

«Индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам осталась неизменной. Так, в январе 2022 года они будут проиндексированы на 5,9%. При этом инфляция по итогам 2021 года прогнозируется в районе 8%.

В связи с этим, с большой вероятностью, следует ожидать очередных компенсационных единовременных денежных выплат пенсионерам после наступления Нового года.

Дефицит бюджета на уровне 122,4 млрд рублей в 2022 году является отголоском стимулирующих мер правительства РФ во время пандемии коронавируса, в частности, снижением размера страховых взносов для ИТ-компаний, малого и среднего бизнеса.

Выпадающие доходы будут компенсированы из Федерального бюджета. В 2023 году ожидается профицит (хотя и почти в два раза меньший, чем прогнозировался годом ранее), а вот с 2024 года ожидается вновь дефицит (из-за весьма осторожных прогнозов по динамике роста фондов зарплат).

Важным шагом стало повышение МРОТ до 13 тыс. 890 рублей в 2022 году. Что соответствует индексации в 8%, примерно соответствующей инфляции.

Это повлечет за собой увеличение прожиточного минимума для пенсионеров и скажется на размерах федеральных и региональных доплат к пенсии», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о бюджете Пенсионного фонда на 2022 год и на плановый период 2023—2024 гг.

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