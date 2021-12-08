Чебоксары, , 11:51 — REGNUM В Чувашии увеличится плата за проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Но при этом больше станут платить жители, в чьих домах есть лифты. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующее решение поддержано сегодня, 8 декабря, на заседании регионального правительства.

Капремонт Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Исполняющий обязанности министра строительства и ЖКХ Чувашии Владимир Максимов представил проектом постановления об увеличении размер взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на 2022 год.

«При этом минимальный размер взноса предлагается установить дифференцированно в зависимости от наличия или отсутствия лифтового оборудования в многоквартирных домах», — пояснил чиновник.

В ведомстве предлагают увеличить плату за капремонт в 2022 году на 39 копеек для жителей домов без лифтов, в результате плата достигнет 6,92 рубля за 1 кв. метр общей площади помещений в месяц. В домах, оборудованных лифтами, плата вырастет на 98 копеек и составит 7,51 рубль.

Таким образом, плата за капремонт в домах без лифтов увеличится в 2022 году на 6%, с лифтами — на 13,78%.

«Данный подход обусловлен значительной изношенностью лифтового хозяйства в республике. Износ на сегодня составляет более 70%», — сказал Владимир Максимов.

По расчётам минстроя, в связи с удорожанием платы в республиканский фонд капремонта дополнительно поступит 148 млн рублей, в том числе за счёт дифференциации платы — 69 млн рублей. Власти говорят, что это позволит увеличить количество заменяемых лифтов в многоквартирных домах.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Чувашии плата за капитальный ремонт увеличилась на 3,65%: с 6,3 рубля до 6,53 рубля за 1 кв. метр.

Читайте ранее в этом сюжете: Чувашия может сорвать годовой план капремонта домов