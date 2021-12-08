Чита, , 11:51 — REGNUM Забайкальский край в 2022 году рассчитывает получить из федерального бюджета порядка 200 миллионов рублей на защиту населённых пунктов от паводковых вод. Подробности сегодня, 8 декабря, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на слова главы министерства финансов Забайкалья Веры Антроповой.

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«Более 100 миллионов рублей планируется направить на строительство дамбы протяжённостью свыше двух километров для защиты села Малета Петровск-Забайкальского района. В посёлке Приисковый Нерчинского района запланирован капремонт инженерных сооружений на реке Нерча на сумму почти 30 миллионов рублей», — пояснила чиновница.

По её словам, порядка 70 миллионов рублей направят на проектно-изыскательские работы по строительству и реконструкции пяти объектов протяжённостью около 42 километров.

В министерстве финансов добавили, что средства распределены Забайкальскому краю на софинансирование государственных программ в области охраны водных объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, результате обильных осадков в июне-июле в Забайкалье пострадало 17 районов. Всего в зонах подтопления оказалось почти 14 тысяч человек, 2700 домов, 3360 домохозяйств лишились урожая и поголовья скота.

Паводками размыто 555 километров автомобильных дорог, разрушен 71 мост, 148 объектов социальной инфраструктуры. Более 900 семей получили выплаты.

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