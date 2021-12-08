Молодые учёные и международная повестка: рабочий день Путина – все новости
Президент РФ Владимир Путин 8 декабря в Сочи встретится с участниками Конгресса молодых учёных.
Конгресс, проходящий 8−10 декабря в сочинском парке науки и искусства «Сириус», является ключевым мероприятием Года науки и технологий в России.
В ходе встречи президент обсудит с молодыми учёными со всей страны вопросы привлечения талантливой молодёжи в сферу науки и реализацию Стратегии научно-технологического развития России.
Ещё одно мероприятие в рабочем графике президента РФ 8 декабря — переговоры с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Стороны планируют обсудить вопросы российско-греческого сотрудничества.
Подробности — в трансляции ИА REGNUM.
Владимир Путин в Сочи проводит переговоры с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
Президент России и премьер-министр Греции обсуждают «комплекс вопросов российско-греческого сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях». Также стороны обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.
Кириакос Мицотакис поблагодарил Владимира Путина за возможность посетить Сочи.
Греция и Россия практически достигли предпандемийного объёма совместной торговли. Об этом 8 декабря заявил президент России Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
Подробности в материале: Россия восстановила торговлю с Грецией после кризиса — Путин
Встреча Путина с Мицотакисом прошла в сочинской резиденции Бочаров Ручей.
Владимир Путин отметил, что отношения России и Греции «развиваются весьма позитивно».
«Если в прошлом году мы наблюдали спад торговли примерно в объёме 35 процентов, то в этом году — рост 56 процентов, мы практически достигли предпандемийного уровня», — отметил президент РФ.
Связи России и Греции продолжают укрепляться по всем направлениям. Об этом 8 декабря заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
Подробности в материале: «Российско-греческие связи не снижают оборотов» — Путин
Российские компании готовы развивать инфраструктуру Греции. Об этом 8 декабря заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
Читайте подробнее: Российские компании готовы больше вкладываться в экономику Греции — Путин
В России будут рады видеть греческих предпринимателей на ближайших экономических форумах. Об этом 8 декабря заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
Россия надеется на поддержку Грецией заявки Москвы на проведение выставки ЭКСПО. Об этом 8 декабря заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
Читайте подробнее: Путин предложил Греции поддержать заявку Москвы на проведение ЭКСПО-2030
Россия выполнит все свои контрактные обязательства по поставкам газа в Грецию. Об этом 8 декабря заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
Подробности в материале: Россия готова расширить сотрудничество с Грецией по газу — Путин
Россия оказала широкую поддержку Греции в борьбе с лесными пожарами. Об этом 8 декабря заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
Об этом: «Россия не могла остаться безучастной» — Путин о лесных пожарах в Греции
Россия и Греция продолжат прилагать усилия для развития туризма. Об этом 8 декабря заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
Читайте подробнее: Путин поблагодарил Грецию за признание российских сертификатов вакцинации
НАТО ведёт недружественную политику в отношении России. Об этом 8 декабря заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
Подробности в материале: НАТО ведёт конфронтационную линию в отношении России — Путин
Украина не должна, обеспечивая свою безопасность, создавать угрозу для России. Об этом 8 декабря заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
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Россия проводит миролюбивую внешнюю политику. Об этом 8 декабря заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, комментируя вопрос о гипотетической агрессии со стороны России в отношении Украины.
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США и Россия будут сотрудничать в сфере международной безопасности, организовав для этих целей новую структуру. Об этом 8 декабря заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
Об этом: Россия и США готовят совместную структуру по поддержке безопасности — Путин
«Конгресс молодых ученых» — это одно из ключевых мероприятий года науки и технологий в России, сказал президент России Владимир Путин, открывая встречу с молодыми учеными.
Когда мы говорим о молодых ученых, молодых исследователях, то хочу напомнить, что в начале 2000-х у нас моложе 40 лет было до 20%, а сегодня почти 50% до 40 лет, рассказал Путин.
Престиж научной деятельности, престиж ученого значительно вырос, отметил Путин.
Более 60% родителей хотели бы, чтобы их дети занялись исследовательской деятельностью, сообщил Путин, сославшись на результаты социологических опросов.
В России готовится государственная программа, направленная на поддержку научной деятельности, заявил 8 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе общения с участниками Конгресса молодых ученых.
По словам главы российского государства, нужны усилия «чтобы вот этот темп, этот толчок, инерция сохранялись на будущее от этого толчка в повышении интереса к исследовательской деятельности».
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США придётся отказаться от политики санкций в силу меняющейся международной обстановки. Об этом 8 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками Конгресса молодых ученых.
Читайте подробнее: США будут вынуждены отказаться от санкций — Путин
Специальная программа, которая будет поддерживать у российских учёных интерес к научной работе, будет разработана в России, заявил 8 декабря президент страны Владимир Путин на встрече с участниками Конгресса молодых ученых. Программа рассчитана на ближайшее десятилетие.
Подробности в материале: Путин заявил, что для учёных России создадут программу поддержки
То, чем в Вашингтоне объяснили санкции в отношении МФТИ, является чушью, на самом деле санкции введены, чтобы мешать России развиваться, заявил 8 декабря президент страны Владимир Путин на встрече с участниками Конгресса молодых учёных.
Читайте подробнее: Путин назвал чушью объяснения американцами санкций против МФТИ
Не больше 10 тысяч рублей потребуется гражданину России, чтобы оформить пакет документов для посещения космодрома «Восточный» (Амурская область), сообщили 8 декабря в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос».
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