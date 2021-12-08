Президент РФ Владимир Путин 8 декабря в Сочи встретится с участниками Конгресса молодых учёных. Конгресс, проходящий 8−10 декабря в сочинском парке науки и искусства «Сириус», является ключевым мероприятием Года науки и технологий в России. В ходе встречи президент обсудит с молодыми учёными со всей страны вопросы привлечения талантливой молодёжи в сферу науки и реализацию Стратегии научно-технологического развития России. Ещё одно мероприятие в рабочем графике президента РФ 8 декабря — переговоры с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Стороны планируют обсудить вопросы российско-греческого сотрудничества. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Путин

14:22 08.12.2021 Владимир Путин в Сочи проводит переговоры с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

14:23 08.12.2021 Президент России и премьер-министр Греции обсуждают «комплекс вопросов российско-греческого сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях». Также стороны обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

14:27 08.12.2021 Кириакос Мицотакис поблагодарил Владимира Путина за возможность посетить Сочи.

14:29 08.12.2021 Греция и Россия практически достигли предпандемийного объёма совместной торговли. Об этом 8 декабря заявил президент России Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Подробности в материале: Россия восстановила торговлю с Грецией после кризиса — Путин

14:32 08.12.2021 Президент России Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. kremlin.ru

14:41 08.12.2021 Встреча Путина с Мицотакисом прошла в сочинской резиденции Бочаров Ручей.

14:53 08.12.2021 Владимир Путин отметил, что отношения России и Греции «развиваются весьма позитивно». «Если в прошлом году мы наблюдали спад торговли примерно в объёме 35 процентов, то в этом году — рост 56 процентов, мы практически достигли предпандемийного уровня», — отметил президент РФ.

15:52 08.12.2021 Встреча президента России Владимира Путина c учащимися образовательного центра «Сириус» в 2017 году. kremlin.ru

16:44 08.12.2021 Связи России и Греции продолжают укрепляться по всем направлениям. Об этом 8 декабря заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Подробности в материале: «Российско-греческие связи не снижают оборотов» — Путин

16:47 08.12.2021 Российские компании готовы развивать инфраструктуру Греции. Об этом 8 декабря заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Читайте подробнее: Российские компании готовы больше вкладываться в экономику Греции — Путин

16:51 08.12.2021 В России будут рады видеть греческих предпринимателей на ближайших экономических форумах. Об этом 8 декабря заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Об этом: Путин пригласил греческий бизнес на ПМЭФ

17:00 08.12.2021 Россия надеется на поддержку Грецией заявки Москвы на проведение выставки ЭКСПО. Об этом 8 декабря заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Читайте подробнее: Путин предложил Греции поддержать заявку Москвы на проведение ЭКСПО-2030

17:04 08.12.2021 Россия выполнит все свои контрактные обязательства по поставкам газа в Грецию. Об этом 8 декабря заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Подробности в материале: Россия готова расширить сотрудничество с Грецией по газу — Путин

17:07 08.12.2021 Россия оказала широкую поддержку Греции в борьбе с лесными пожарами. Об этом 8 декабря заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Об этом: «Россия не могла остаться безучастной» — Путин о лесных пожарах в Греции

17:12 08.12.2021 Россия и Греция продолжат прилагать усилия для развития туризма. Об этом 8 декабря заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Читайте подробнее: Путин поблагодарил Грецию за признание российских сертификатов вакцинации

17:18 08.12.2021 НАТО ведёт недружественную политику в отношении России. Об этом 8 декабря заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Подробности в материале: НАТО ведёт конфронтационную линию в отношении России — Путин

17:21 08.12.2021 Украина не должна, обеспечивая свою безопасность, создавать угрозу для России. Об этом 8 декабря заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Читайте также: Путин пояснил позицию РФ по вопросу сотрудничества НАТО и Украины

17:25 08.12.2021 Россия проводит миролюбивую внешнюю политику. Об этом 8 декабря заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, комментируя вопрос о гипотетической агрессии со стороны России в отношении Украины. Читайте также: «Провокационный вопрос» — Путин о планах России в отношении Украины

17:27 08.12.2021 США и Россия будут сотрудничать в сфере международной безопасности, организовав для этих целей новую структуру. Об этом 8 декабря заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Об этом: Россия и США готовят совместную структуру по поддержке безопасности — Путин

18:48 08.12.2021 Президент России Владимир Путин и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на совместной пресс-конференции. kremlin.ru

20:53 08.12.2021 «Конгресс молодых ученых» — это одно из ключевых мероприятий года науки и технологий в России, сказал президент России Владимир Путин, открывая встречу с молодыми учеными.

20:56 08.12.2021 Когда мы говорим о молодых ученых, молодых исследователях, то хочу напомнить, что в начале 2000-х у нас моложе 40 лет было до 20%, а сегодня почти 50% до 40 лет, рассказал Путин.

20:59 08.12.2021 Престиж научной деятельности, престиж ученого значительно вырос, отметил Путин.

21:00 08.12.2021 Более 60% родителей хотели бы, чтобы их дети занялись исследовательской деятельностью, сообщил Путин, сославшись на результаты социологических опросов.

21:09 08.12.2021 В России готовится государственная программа, направленная на поддержку научной деятельности, заявил 8 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе общения с участниками Конгресса молодых ученых. По словам главы российского государства, нужны усилия «чтобы вот этот темп, этот толчок, инерция сохранялись на будущее от этого толчка в повышении интереса к исследовательской деятельности». Читайте также: Путин заявил о программе поддержки научных исследований

21:27 08.12.2021 США придётся отказаться от политики санкций в силу меняющейся международной обстановки. Об этом 8 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками Конгресса молодых ученых. Читайте подробнее: США будут вынуждены отказаться от санкций — Путин

21:51 08.12.2021 Специальная программа, которая будет поддерживать у российских учёных интерес к научной работе, будет разработана в России, заявил 8 декабря президент страны Владимир Путин на встрече с участниками Конгресса молодых ученых. Программа рассчитана на ближайшее десятилетие. Подробности в материале: Путин заявил, что для учёных России создадут программу поддержки

22:50 08.12.2021 То, чем в Вашингтоне объяснили санкции в отношении МФТИ, является чушью, на самом деле санкции введены, чтобы мешать России развиваться, заявил 8 декабря президент страны Владимир Путин на встрече с участниками Конгресса молодых учёных. Читайте подробнее: Путин назвал чушью объяснения американцами санкций против МФТИ

23:01 08.12.2021 Президент России Владимир Путин с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом перед началом двусторонних переговоров. kremlin.ru