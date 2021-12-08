Краснодар, , 11:50 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 657 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе у 94 детей, об этом сообщили в региональном оперативном штабе 8 декабря. Накануне, 7 декабря, было зарегистрировано 549 новых заразившихся.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM)

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«В Краснодаре заболели 296 человек, в Новороссийске — 50, в Тимашевском районе — 49, в Брюховецком — 24. В Кореновском районе 23 новых пациента, в Северском — 20, в Ейском — 19, в Лабинском и Староминском — по 15. В Сочи и Славянском районе заразились по 14 жителей, в Тихорецком районе — 13, в Геленджике — 11, в Апшеронском и Новокубанском районах — по 10», — уточнили в оперштабе.

Всего с начала пандемии в Краснодарском крае подтверждено 104 758 случаев заболевания COVID-19, выздоровели из этого числа 80 305 человек, в том числе 886 человек выписали за последние сутки.

Скончались с начала пандемии 9 225 пациентов, в том числе за сутки врачи не смогли спасти 33 человек. В тяжёлом состоянии на ИВЛ находятся 107 жителей, на ЭКМО — пять человек. Всего в коронавирусных стационарах остаются 5 276 пациентов.