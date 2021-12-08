Москва, , 11:50 — REGNUM Аналитики Platforma («Платформа больших данных», совместное предприятие ВТБ и Ростелекома) и крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировали отношение менеджеров и управляющих бизнеса к дефициту на рынке труда ИТ-специалистов. Дефицит IT-сотрудников заметно усилился за последние 2 года, ситуацию считает проблемной каждый второй руководитель.

Информационные технологии ИА REGNUM

Каждый пятый управленец уверен, что на рынке труда существует дефицит IT-кадров (23%), каждый третий (40%) видит подобную тенденцию и лишь 9% его не замечает. Почти половина респондентов (48%) призналась, что заметили ее менее года назад, почти треть (31%) — 1−2 года назад, 14% опрошенных признают, что почувствовали нехватку айтишников еще 3−5 лет назад. В рамках исследования выяснилось, что каждый шестой руководитель (16%) признает сложившийся дефицит серьезной проблемой для бизнеса, каждый третий (43%) опасается подобной ситуации, тогда как 10% не считают это проблемой.

«В конце ноября — начале декабря 2021 г. на hh.ru открыто свыше 143 тысяч вакансий для IT-специалистов, что на 85% превышает показатели конца осени прошлого года. Весь 2021 год отмечен взрывным ростом IT-вакансий — годовые темпы прироста составляют 76%, при этом сохраняется острый дефицит и нехватка IT-кадров, резюме прирастают в среднем на 5%. Дефицит в течение года также усугубляется, если в начале 2021 года на одну вакансию в ИТ приходилось 2,5 резюме, то к концу осени показатель опустился до 1,5», — рассказала Мария Игнатова, руководитель службы исследований hh.ru

Исследование выявило, что топ-менеджеры активно решают проблему нехватки кадров в IT-секторе: 23% работодателей покупают обучающие курсы/семинары, 23% переквалифицируют сотрудников, 22% разрабатывают программы мотивации, 16% предлагают заработную плату выше рыночной, 8% нанимают высококвалифицированных наставников, а 6% специально для сотрудников IT покупают новое технологическое оборудование. Каждый второй управленец (55%) признался, что готов нанять специалиста из IT за большие деньги, который гарантированно решит бизнес-проблемы.

По мнению работодателей, сотрудник сферы IT должен обладать логическим мышлением (39%), любить аналитику и большие данные (32%), быть стрессоустойчивым (29%), усидчивым (25%), ответственным (25%) и гибким (18%). Таким сотрудникам на топовых позициях большинство опрошенных (29%) готовы предлагать ежемесячную зарплату от 50 000 до 100 000 рублей, 24% — от 100 000 до 150 000 рублей, 15% от 150 000 до 300 000 рублей, 6% — от 300 000 до 500 000 рублей и 3% — более 500 000 рублей. На стартовых позициях большинство респондентов (31%) готовы платить 20 000 — 40 000 рублей ежемесячно, 29% — от 40 000 до 60 000 рублей, 17% — от 60 000 до 80 000 рублей, 5% — от 80 000 до 100 000 рублей и 3% даже более 100 000 рублей на старте.

Исследование выявило, что дефицит кадров частично решается с помощью найма студентов и выпускников вузов. По данным hh.ru, работодатели за 2021 год увеличили число IT-вакансий, в которых не требуют опыт работы, на 72% по сравнению с 2020 годом. Сегодня каждая пятая IT-вакансия на hh.ru доступна для соискателей без опыта работы, в цифрах за 2021 год — это 167 тысяч вакансий.

Результаты опроса показали, что 19% полностью готовы довериться молодым кадрам и переключить ряд задач на студентов и выпускников вузов, еще 43% рассматривают такую возможность и лишь 7% респондентов не готовы делегировать задачи молодым IT-специалистам.

«Среди основных плюсов работы с выпускниками работодатели называют быструю обучаемость (36%), оперативное реагирование (33%), любознательность (16%) и низкие зарплатные ожидания (15%). Не смотря на нехватку IT-специалистов бизнес видит пути решения этой проблемы в самые короткие сроки. Наш первый шаг — партнерство с магистратурой «Коммуникации, основанные на данных» НИУ ВШЭ. Мы планируем выступать в качестве наставников, а также запустить программу стажировок, которая стартует 10 января 2022 года и продлится до марта», — Алексей Каштанов, генеральный директор Platforma.

«Цифровой бизнес движется и меняется с бешеной скоростью. Чему учили ещё в начале года в университете или на онлайн-курсах, может оказаться устаревшим буквально к концу года. Единственный выход для студентов — постоянно «заглядывать» внутрь живого работающего бизнеса. И понимать, что они используют прямо сейчас и как. Для этого и нужны стажировки. Ну, а в процессе «подглядывания» в компании может так понравиться, что студент сразу устроится на работу», — Роман Нестер, куратор магистратуры «Коммуникации, основанные на данных» НИУ ВШЭ

Согласно результатам исследования, самыми перспективными направлениями ИТ-сферы оказались искусственный интеллект (28%), Data Science (21%), дополненная и виртуальная реальности (21%), мобильная разработка (19%) и облачные технологии (11%).

В опросе приняли участие 1201 предпринимателей и руководителей в возрасте от 18 лет. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в ноябре 2021 года. Регионы исследования — вся Россия, города с населением более 100 тысяч жителей.