Ярославль, , 14:09 — REGNUM В Ярославле мобильный прививочный пункт открыли в торговом центре «Шоколад». Об этом сообщает департамент здравоохранения и фармации Ярославской области.

Вакцинация Дарья Драй (с) ИА REGNUM

Работать мобильный пункт будет с 10 до 19 часов ежедневно по адресу Московский проспект, 108. Для вакцинации с собой нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС.

Сейчас в городе прививку без записи можно получить в Цирке, торговых центрах «Альтаир», «Вернисаж», «Чкаловский», «Флагман», «Аура», «РИО» на Тутаевском шоссе. А так же в «ЛеруаМерлен» и торговом центре «Яркий» в Заволжском районе города.

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