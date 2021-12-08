Ярославль, 8 декабря, 2021, 14:09 — ИА Регнум. В Ярославле мобильный прививочный пункт открыли в торговом центре «Шоколад». Об этом сообщает департамент здравоохранения и фармации Ярославской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

Работать мобильный пункт будет с 10 до 19 часов ежедневно по адресу Московский проспект, 108. Для вакцинации с собой нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС.

Сейчас в городе прививку без записи можно получить в Цирке, торговых центрах «Альтаир», «Вернисаж», «Чкаловский», «Флагман», «Аура», «РИО» на Тутаевском шоссе. А так же в «ЛеруаМерлен» и торговом центре «Яркий» в Заволжском районе города.