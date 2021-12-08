Сеул, 8 декабря 2021, 11:48 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин примет участие в «Саммите демократии», организованном президентом США Джо Байден. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин
Kremlin.ru

Мероприятие состоится в режиме видеоконференции 9−10 декабря.

Известно, что южнокорейский лидер проинформирует лидеров порядка 110 стран о достижениях страны в продвижении демократии и прав человека. Он также призовёт мировых лидеров к расширению международного сотрудничества в продвижении демократии в других странах.

Отметим, что «Саммит демократии» пройдёт через несколько дней после того, как США объявили о дипломатическом бойкоте предстоящих зимних Олимпийских игр в Пекине из-за нарушений прав человека в Китае.

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