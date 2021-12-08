Сеул, , 11:48 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин примет участие в «Саммите демократии», организованном президентом США Джо Байден. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин Kremlin.ru

Мероприятие состоится в режиме видеоконференции 9−10 декабря.

Известно, что южнокорейский лидер проинформирует лидеров порядка 110 стран о достижениях страны в продвижении демократии и прав человека. Он также призовёт мировых лидеров к расширению международного сотрудничества в продвижении демократии в других странах.

Отметим, что «Саммит демократии» пройдёт через несколько дней после того, как США объявили о дипломатическом бойкоте предстоящих зимних Олимпийских игр в Пекине из-за нарушений прав человека в Китае.

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