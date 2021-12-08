Джакарта, 8 декабря, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Число районов, в которых не было выявлено новых случаев заражения коронавирусом, а уровень выздоровления превышает 95%, продолжает увеличиваться в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Demis.nl Индонезия на карте мира

В общей сложности свободными от COVID-19 стали 58 районов Индонезии. Десятки этих областей разбросаны по 19 индонезийским провинциям, большинство из которых находится на острове Суматра.

Индонезия освободилась от «красной» и «оранжевой» зоны эпидемической опасности на прошлой неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо планирует посетить место наводнения в округе Синтанг на Калимантане.