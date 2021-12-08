Усть-Илимск, Иркутская область, 8 декабря, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Число жертв возгорания на промплощадке филиала группы «Илим» в Усть-Илимске (Иркутская область) увеличилось до трёх человек. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Приангарья.

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Напомним, 5 декабря сообщалось, что в больнице скончались двое из пострадавших.

Трагедия случилась 24 ноября: в одном из цехов предприятия при проведении ремонтных работ произошла утечка кислорода с дальнейшим воспламенением. В результате пострадали пять человек. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», сформирована специальная комиссия для установления причин возгорания.

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