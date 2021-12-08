Москва, 8 декабря, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) заблокировала анонимный интернет-браузер Tor. Об этом 8 декабря сообщают «Ведомости» со ссылкой на блог разработчиков браузера.

Rkn.gov.ru Роскомнадзор

«Правительство России официально заблокировало наш основной веб-сайт в России», — говорится в сообщении разработчиков ресурса.

При этом накануне на сайте GitLab было обнародовано письмо Роскомнадзора к Tor, в котором служба указала, что в случае, если провайдер хостинга или владелец сайта не удалят запрещенную в России информацию, будет ограничен доступ к ресурсу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сбой в работе облачного сервиса Amazon Web Services, которым владеет американская компания Amazon, спровоцировал неполадки на других интернет-площадках, включая соцсети Facebook и Tinder, а также стриминговые сервисы Disney и Netflix.