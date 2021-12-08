Вологда, 8 декабря, 2021, 11:44 — ИА Регнум. За последние сутки в Вологодской области жертвами коронавируса стали 15 человек, всего с начала пандемии — 2683, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным штаба, 7 декабря в регионе инфекцию выявили у 360 человек. Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 выросло до 93 078.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области назвали сроки ковид-вакцинации для подростков.