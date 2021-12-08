Санкт-Петербург, 8 декабря, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Законодательное собрание Петербурга приняло в первом чтении закон об изменениях процедуры оказания бесплатной медицинской помощи для некоторых категорий граждан. Депутаты приняли законопроект на пленарном заседании 8 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Maxpixel.freegreatpicture.com Инвалид

Согласно документу, вносятся коррективы в порядок предоставления бесплатной медицинской помощи некоторым группам граждан. Так, при отдельных онкологических заболеваниях пациенты моложе 21 года, которые начали курс лечения до наступления совершеннолетия, смогут лечиться в организациях, которые оказывают медицинскую помощь онкобольным детям. В рамках ОМС также будет осуществляться исследование на наличие коронавируса методом ПЦР.

Дети-инвалиды и лица, их сопровождающие, теперь включены законом в перечень лиц, которые могут воспользоваться правом оказания внеочередной медицинской помощи в соответствующих учреждениях.

Эти меры позволят сделать пребывание граждан в медицинских учреждениях более комфортным, а также упростить процедуру получения бесплатной помощи в рамках действия ОМС. Проект закона был внесен губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.