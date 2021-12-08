Биробиджан, 8 декабря 2021, 11:54 — REGNUM Из самостоятельности Еврейской автономии ничего хорошего не вышло, регион не может решать многие свои проблемы. Такое мнение высказал ИА EAOMedia 8 декабря ведущий научный сотрудник ТИГ ДВО РАН Юрий Авдеев.
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Юрий Авдеев подчеркнул, что в таком случае Хабаровскому краю будет необходимо передать другому субъекту несколько северных районов. Благодаря такой рокировке все ее участники смогут более эффективно реализовать свой производственный потенциал в рамках сменившейся экономической парадигмы в новом субъекте, уверен эксперт.
Аяно-Майский, Охотский и Тугуро-Чумиканский районы, климатические условия в которых экстремальны, он предложил передать в ведение Чукотского АО. Эти территории близки по хозяйственному укладу, климату и разреженному населению, констатировал Юрий Авдеев.
Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря главную больницу Еврейской автономии, где и так не хватает медицинских кадров, покинули сразу три врача, и руководство региона заявило о закрытии отделения хирургии. Теперь возить людей на операции будут в Хабаровск. Жители ЕАО возмущены и предлагают тогда уже совсем объединить регионы.