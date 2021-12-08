Биробиджан, 8 декабря, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Из самостоятельности Еврейской автономии ничего хорошего не вышло, регион не может решать многие свои проблемы. Такое мнение высказал ИА EAOMedia 8 декабря ведущий научный сотрудник ТИГ ДВО РАН Юрий Авдеев.

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«Объединение ЕАО с Хабаровским краем было бы логично. Очевидно, что за последние 30 лет с тех пор, как область обрела самостийность, ничего хорошего из этого не вышло. Поэтому нужно возвращаться к вопросу объединения с Хабаровским краем. Приоритетным должен быть вопрос социальной справедливости. С этой точки зрения мне представляется, что подобное объединение было бы продуктивным. Оно бы решило множество вопросов связанных с наличием у ЕАО большого количества проблем, в том числе с экологией и транспортной доступностью», — отметил эксперт.

Юрий Авдеев подчеркнул, что в таком случае Хабаровскому краю будет необходимо передать другому субъекту несколько северных районов. Благодаря такой рокировке все ее участники смогут более эффективно реализовать свой производственный потенциал в рамках сменившейся экономической парадигмы в новом субъекте, уверен эксперт.

Аяно-Майский, Охотский и Тугуро-Чумиканский районы, климатические условия в которых экстремальны, он предложил передать в ведение Чукотского АО. Эти территории близки по хозяйственному укладу, климату и разреженному населению, констатировал Юрий Авдеев.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря главную больницу Еврейской автономии, где и так не хватает медицинских кадров, покинули сразу три врача, и руководство региона заявило о закрытии отделения хирургии. Теперь возить людей на операции будут в Хабаровск. Жители ЕАО возмущены и предлагают тогда уже совсем объединить регионы.