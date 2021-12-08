Кемерово, 8 декабря, 2021, 11:43 — ИА Регнум. В Кемеровской области создана автоматизированная информационная система «Социальный навигатор Кузбасса». На новом ресурсе можно узнать, какие меры поддержки положены семьям с детьми.

Электронные услуги

Как рассказали в правительстве региона, «Социальный навигатор Кузбасса» содержит информацию о всех льготах, которые семьям с детьми предоставляют различные ведомства — региональные министерства социальной защиты населения, здравоохранения, образования, строительства, комитет по управлению государственным имуществом, отделение Пенсионного фонда по области.

Также на портале есть информация о документах, которые нужно предоставить для оформления мер поддержки; учреждениях, в которые нужно обратиться за их назначением. Здесь же размещены ссылки для подачи заявлений в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг.