Санкт-Петербург, 8 декабря, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Перекресток Ленинского проспекта и проспекта Маршала Жукова в Петербурге заволокло паром из-за дефекта теплотрассы. Об этом 8 декабря сообщают очевидцы в социальных сетях.

25.mchs.gov.ru Разрыв теплотрассы

Как пояснили ИА REGNUM в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», после поступившего сообщения о технологическом нарушении по адресу Ленинский проспект, 101, специалисты предприятия приступили к ликвидации дефекта.

«Обеспечены все необходимые меры безопасности. Для предотвращения более серьезного технологического нарушения принято решение о замене ненадежного участка трубопровода», — уточнили в компании.

Отметим, ремонтные работы ведутся без отключения потребителей.

Добавим, что аварийные работы на проспекте Ветеранов, 23, где ранним утром 7 декабря также произошла авария, и местные жители лишились теплых батарей, уже завершились. В рамках работ заменено 4 метра ненадежного трубопровода. Проведена необходимая диагностика и подключен новый участок. В настоящий момент система отопления переведена в штатный режим.