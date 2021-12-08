Калуга, 8 декабря 2021, 12:36 — REGNUM По итогам 2021 года региональная промышленность перешагнет планку в 1 трлн рублей. Об этом на площадке Калужского промышленно-инновационного форума заявил заместитель губернатора Калужской области Владимир Попов. За 10 месяцев 2021 года этот показатель достиг 903 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области.
По данным агентства, рост промышленного производства к уровню 2020 года составил 10%. Отмечалось, что снижения динамики не было. По объему промышленного производства на душу населения область сохраняет первое место среди регионов Центрального федерального округа. В регионе фиксируется увеличение экспортных поставок. По итогам января-сентября 2021 года объем экспорта составил 1,1 млрд долларов США, или почти 152% относительно аналогичного периода 2020 года.
В 2021 году 17 калужских компаний взяли на себя обязательства реализовать инвестиционные проекты в регионе на общую сумму более 50 млрд руб. Новые производства позволят создать порядка двух тысяч рабочих мест. С потенциальными инвесторами заключено шесть соглашений о намерениях, заявленный объем инвестиций — 23 млрд рублей, количество новых рабочих мест — 1266.
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