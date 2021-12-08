Калуга, 8 декабря, 2021, 12:36 — ИА Регнум. По итогам 2021 года региональная промышленность перешагнет планку в 1 трлн рублей. Об этом на площадке Калужского промышленно-инновационного форума заявил заместитель губернатора Калужской области Владимир Попов. За 10 месяцев 2021 года этот показатель достиг 903 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области.

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По данным агентства, рост промышленного производства к уровню 2020 года составил 10%. Отмечалось, что снижения динамики не было. По объему промышленного производства на душу населения область сохраняет первое место среди регионов Центрального федерального округа. В регионе фиксируется увеличение экспортных поставок. По итогам января-сентября 2021 года объем экспорта составил 1,1 млрд долларов США, или почти 152% относительно аналогичного периода 2020 года.

В 2021 году 17 калужских компаний взяли на себя обязательства реализовать инвестиционные проекты в регионе на общую сумму более 50 млрд руб. Новые производства позволят создать порядка двух тысяч рабочих мест. С потенциальными инвесторами заключено шесть соглашений о намерениях, заявленный объем инвестиций — 23 млрд рублей, количество новых рабочих мест — 1266.

«Наши предприятия завершают год достойно, рост объемов производства фиксируется по целому ряду позиций. Региональная система работы с промышленными компаниями выстроена таким образом, чтобы учесть требования, предпочтения и возможности каждого. Российские и иностранные производители, которые пришли в Калужскую область, отмечают, что созданная система мер государственной поддержки, а также доброжелательные деловые отношения, выстраиваемые правительством Калужской области, оказывают благоприятное воздействие на предпринимательскую деятельность в регионе», — отметил Владимир Попов.