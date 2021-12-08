Магас, , 11:41 — REGNUM В Ингушетии проводится доследственная проверка по факту инцидента, произошедшего со школьным автобусом. Следователи установят причины произошедшего обстрела автотранспортного средства и дадут оценку «возможным нарушениям требований безопасности при оказании услуг по перевозке детей», сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Автобус Pixabay.com

Напомним, 7 декабря 2021 года в селении Экажево несколько мужчин обстреляли микроавтобус, перевозивший детей, вытащили его водителя на улицу и избили. Как уточнили в МВД по региону, инцидент произошел на почве бытового конфликта.

«Неизвестные лица, передвигавшиеся на двух автомобилях, перегородив дорогу, произвели выстрелы из травматического оружия по автомобилю марки «Ford Tranzit» (микроавтобус) под управлением 32-летнего местного жителя, после чего нанесли ему удары деревянными палками по различным частям тела», — говорится в сообщении следствия.

В ведомстве уточнили, что пострадавший после оказания помощи в больнице не госпитализирован. Дети, находившиеся в автобусе, не пострадали.

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