Тюмень, , 11:40 — REGNUM В Тюмени открылась бесплатная ледовая площадка в экопарке «Затюменский» площадью 1400 кв. м. Об этом сообщает городской комитет по связям с общественностью и СМИ.

Каток на набережной Тюмени. Заливка Комитет по связям с общественностью и СМИ горадминистрации Тюмени © ©

Каток залит на площадке для памп-трека, работает бесплатно и круглосуточно. Всего в разных районах Тюмени заливают 124 муниципальные площадки.

Тем временем на тюменской набережной готовят ледовые арены общей площадью 3800 кв. м. Один из самых больших катков площадью 2000 кв. м расположен у моста Влюблённых.

По словам инженера МБУ «Тюменьгормост» Валерия Титова, особое внимание уделено соблюдению технологии заливки. Лёд наращивают постепенно, слой за слоем до толщины не менее 25 см.

«Для защиты гранитного покрытия набережной укладывается специальная плёнка. Далее для создания снежной подушки завозится снег и начинается заливка водой. Основные работы проводятся в ночное время, когда температура воздуха наиболее низкая», — пояснил Валерий Титов.

Кроме того, большой, на 1800 кв. м, каток заливают на Масловском взвозе рядом с Конторой пароходства.

«При условии устойчивой минусовой температуры открытие катков планируется к середине декабря», — отмечают в мэрии Тюмени.

Читайте ранее в этом сюжете: На набережной Тюмени откроют два катка на тысячи квадратных метров