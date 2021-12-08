Челябинск, , 11:40 — REGNUM В Челябинске 24-летнюю женщину будут судить за торговлю наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд

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По данным следствия, этим делом она занималась четыре месяца. Её роль в составе организованной группы состояла в том, чтобы из тайников забирать крупные партии наркотических средств и размещать их в скрытых местах. За это она получала денежное вознаграждение.

В июле даму задержали и затем отправили под домашний арест. Уголовное дело рассмотрит Тракторозаводский районный суд.