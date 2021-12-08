Кострома, , 11:48 — REGNUM Госпредприятие правительства Ярославской области АО «Ярдормост» не успевает завершить ремонт костромского моста в обозначенные сроки. Об этом корреспонденту ИА REGNUMсообщили в управлении строительства и капитального ремонта администрации Костромы.

Мост через реку Кострому Наталья Диева © ИА REGNUM

Речь идёт о мосте через реку Кострому в областном центре. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», на эти цели выделено 487 миллионов рублей. Ремонт начался в феврале 2020 года и должен завершиться 15 декабря 2021 года.

На данный момент объект готов на 90%. Подрядчик заасфальтировал переправу, установил освещение, ограждения, привёл в порядок опоры и строения моста. Продолжаются работы по устройству деформационных швов и лестниц.

«Подрядчик отстал от графиков на три недели, наступили холода. Из-за этого в рамках срока действия муниципального контракта АО « Ярдормост » не сможет вовремя покрасить опоры и подмостовое пространство, устроить ливневую канализацию и установить видеонаблюдение. Как только позволит погода, подрядчик приступит к завершению работ. Завершить их планируется до 1 апреля 2022 года», — пояснил заместитель начальника управления строительства Роман Мазур .

Чиновники отметили, что несмотря на недочёты, полноценно использовать мост можно будет уже сейчас. Открыть переправу для движения автомобилей и пешеходов планируют к 13 декабря. Штрафные санкции предприятию начнут начислять на следующий день после истечения срока контракта — с 16 декабря. Отметим, что это первый капитальный ремонт моста с момента его постройки в1985 году.

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