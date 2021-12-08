Москва, 8 декабря, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Странная ситуация с итогами переговоров президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена: наши явно довольны, а помощники и советники Байдена нет, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Джо Байден

«Именно так, не президенты, а их сотрудники. Но, если с нашими понятно — они моно/едины и довольны, когда не гневается президент Путин, то у американцев сложнее — они разрозненные (много «кабинетов» в этом вопросе).

Отсюда истекает дежурная уже фраза Нуланд о санкциях про наши облигации и отключение от SWIFT. Она и её кураторы в «кабинете» и были авторами этого вброса.

Нуланд продолжает толкать эти санкции и это говорит о том, что их сценарий затормозился. Остановятся они? Нет.

Что означает какую-то провокацию около ЛДНР. Не в Белоруссии, а именно в ЛДНР, чтобы попытаться убедить Байдена.

Дедушка, конечно, стар, но не слеп и знает историю отношений США — Россия, что делает его главным советологом в Вашингтоне.

Такие времена: никто не может что-то годное посоветовать президенту Байдену, кроме него самого самому себе», — высказал свою точку зрения политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря состоялся видеосаммит российского и американского президента Владимира Путина и Джо Байдена. Они беседовали по видеосвязи 2 часа 05 минут.

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