Лос-Анджелес, США, , 11:39 — REGNUM В Сети появился трейлер фильма «Жажда золота» (Gold). Ролик доступен на YouTube-канале Movie Coverage с 7 декабря.

Зак Эфрон Скриншот с YouTube

Производством триллера занимается кинокомпания Stan Original, а режиссёром картины выступил Энтони Хейс. Одну из главных ролей исполнил Зак Эфрон. Премьера фильма запланирована на 13 января 2022 года.

Добавим, что по сюжету фильма два героя находят в австралийской пустыне золотой самородок, однако вывезти его оттуда можно только с помощью экскаватора. Один из них отправляется за техникой, а второй остаётся для охраны слитка, но через какое-то время начинает видеть галлюцинации из-за жары и нехватки воды.

Читайте ранее в этом сюжете: Звезда сериала «Теория большого взрыва» призвала «отменить» Мела Гибсона