Кемерово, 8 декабря 2021, 11:37 — REGNUM Кемеровской области выделили на развитие системы здравоохранения почти 2 млрд рублей. Распоряжение о выделении средств из резервного фонда подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.
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Согласно документу, Кузбасс получит 1 млрд 877 млн рублей.
Отметим, что в конце октября региону выделили на борьбу с коронавирусом дополнительно более 1,1 млрд рублей.