Биробиджан, 8 декабря, 2021, 11:39 — ИА Регнум. В Ленинском районе Еврейской автономии не оказывали должным образом медицинские услуги больным раком. К таком выводу пришла прокуратура, потребовав открыть в регионе онкологический кабинет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 декабря в пресс-службе Ленинского районного суда.

Цитата из х/ф «Кавказская пленница». Реж. Леонид Гайдай. 1967. СССР Кабинет главврача

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В инстанции, куда поступил иск, уже назначено заседание. Ответчиками по делу указаны Ленинская центральная районная больница, департамент здравоохранения региона и правительство Еврейской автономной области. В их обязанности входило создать в районной больнице первичный онкологический кабинет.

«Исковое заявление прокурора мотивировано тем, что по результатам проведения проверки в ОГБУЗ «Ленинская центральная районная больница» был установлен факт отсутствия первичного онкологического кабинета, что влечет нарушение прав граждан с онкологическими заболеваниями на оказание медицинской помощи по профилю «онкология» и не способствует выполнению мероприятий, направленных на раннее выявление онкологический заболеваний», — говорится в сообщении суда.

Если на создание онкокабинета не было выделено финансирование, то суд обяжет областной департамент здравоохранения предоставить на это средства.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря главную больницу Еврейской автономии, где и так не хватает медицинских кадров, покинули сразу три врача. Заявления об увольнении написали хирурги. Врачи рассказали, что приняли решение перестать работать из-за чрезмерной нагрузки, неукомплектованности больницы кадрами и слабой материальной технической базы.