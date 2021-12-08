Москва, , 11:35 — REGNUM Самое беспокоящее в российско-японских переговорах по так называемому мирному договору с Японией — это недосказанность с российской стороны. Об этом 8 декабря заявил председатель Сахалинского отделения Русского географического общества, заместитель председателя межрегиональной общественной организации «За территориальную целостность Российской Федерации «Русские Курилы» Сергей Пономарев в рамках работы круглого стола «Нужен ли России мирный договор с Японией ценой Курил? К 65-летию восстановления советско-японских дипломатических отношений», прошедшего в пресс-центре REGNUM.

«Почему в МИД РФ продолжают считать действующими волюнтаристические обещания Хрущева о передаче Японии малой Курильской гряды? — поинтересовался он. — Самое беспокоящее в российско-японских переговорах по так называемому мирному договору — это недосказанность с российской стороны. Скрытые мотивы, необъясненные умолчания и необъяснимое упорство в достижении вредоносных для России целей. С японской стороной все очевидно. Ей хочется вернуть территории, утраченные по итогам Второй мировой войны. В частности, пока только Курильские острова. И чем больше, тем лучше. А что с нашей стороны?»

По его словам, МИД РФ должен ответить общественности, зачем России мирный договор с Японией.

«Отсутствие мирного договора между нашими странами называют архаичным. Но отсутствие мирного договора с побежденной в той же Второй мировой фашистской Германией — это архаизм или нет? Живем, не тужим, почти дружим. В чем разница подходов? — поинтересовался он. — Второй вопрос. У России есть мир с Японией, или мы в состоянии войны? Есть. А когда он наступил? Фактически с безоговорочной капитуляции в 1945 году. Юридически со вступления в силу Совместной советско-японской декларации 19 октября 1956 года. Тогда еще раз вопрос — зачем России второй мирный договор с Японией, если мир уже есть?»

Пономарев также подчеркнул, что в девятом пункте Совместной советско-японской декларации 1956 года декларации сказано, что будут продолжены переговоры о заключении мирного договора.

«Но эти переговоры продолжались до 1960 года. Потом советская сторона посчитала это обязательство исполненным, а территориальный вопрос — решенным. О чем и сообщило правительству Японии памятными записками правительства Советского Союза», — добавил Пономарев.

Он также отметил, что ратификацию Совместной советско-японской декларации провел не Верховный совет СССР, а только его президиум.

«Причем при этом грубо нарушив Конституцию СССР и Конституцию РСФСР. Нормы двух конституций требовали согласия России на изменение ее территории», — сказал эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в рамках работы круглого стола выступил доктор исторических наук Анатолий Кошкин.

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