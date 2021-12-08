Тверь, , 11:41 — REGNUM Ранее инициированное налоговым органом банкротное дело в отношении АНО высшего образования «Международный институт управления и права» арбитражем Тверской области было прекращено. Детали вердикта пока не сообщались, но известно, что в удовлетворении иска отказано, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство JPhotoStyle.com

7 декабря 2021 года в карточке дела появилась запись судьи Романовой — «отказать в признании должника банкротом» и «прекратить производство».

Напомним, дело слушалось с августа 2021 года. За это время в АНО успели сменить руководителя. Новым главой института с ноября 2021 года является Владимир Шаров. Ранее исполняющим обязанности ректора был Гагик Язычян, который также числился учредителем и до этого был признан банкротом как физлицо.

В качестве обоснования претензий к институту, созданному в 2018 году, налоговый орган называл долг — более 886 тыс. рублей.