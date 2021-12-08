Бельцы, Молдавия, , 11:34 — REGNUM Независимый кандидат на пост мэра молдавского города Николай Григоришин не будет бойкотировать второй тур выборов градоначальника. Об этом он 8 декабря сообщил в соцсети Facebook.

Молдавия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Ранее о снятии своих кандидатур заявили представитель правящей партии «Действие и солидарность» Борис Макоч и член Партии социалистов Александр Нестеровский. Нестеровский также призвал кандидатов и избирателей бойкотировать эти «позорные и незаконные» выборы.

«Идём во второй тур. Кто мой контркандидат, я не знаю, — сказал Григоришин в обращении. — В бельцком избиркоме мне сказали, что официальных отказов нет ни от одной партии».

Напомним, от выборов мэра Бельц ранее отстранили кандидата от партии «Шор» Марину Таубер, победившую в первом туре. Ее обвинили в превышении расходов на еду для сотрудников избирательного штаба.

ЦИК Молдавии постановил, что втором туре примут участие Григоришин и Макоч, занявшие в первом туре второе и третье место. Если кто-то из них снимет кандидатуру, то во второй тур пройдет следующий по списку кандидат.

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