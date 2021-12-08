Улан-Удэ, , 11:32 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано десять новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всем скончавшимся были больше 65 лет. Таким образом, всего за время пандемии в республике от COVID-19 скончались 2252 человека.

К 8 декабря в ковидных стационарах Бурятии лечатся 1232 пациента, у 1027 из которых также развилась внебольничная пневмония. В реанимации находятся 123 тяжёлых больных. Амбулаторное лечение на дому проходят ещё 3130 человек.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1528 коек: занято — 1232, свободно — 296 коек. Занятость коечного фонда составляет 80,6%», — отметили в оперштабе.

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