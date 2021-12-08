Воронеж, , 11:31 — REGNUM В Воронеже по обвинению в получении взятки перед судом предстанет бывший заместитель начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Воронежу. 7 декабря прокуратура региона утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего бывшего полицейского, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как полагает следствие, обвиняемый «получил от лица, осуществляющего незаконную деятельность по «обналичиванию» денежных средств, взятку в размере 125 тысяч рублей за неисполнение своих служебных обязанностей, а именно — не пресечение преступных действий взяткодателя».

Обвиняемый в ходе следствия свою вину полностью признал, ему грозит до восьми лет лишения свободы. Уголовное дело будет рассматривать Коминтерновский суд Воронежа.