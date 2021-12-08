Воронеж, 8 декабря, 2021, 11:31 — ИА Регнум. В Воронеже по обвинению в получении взятки перед судом предстанет бывший заместитель начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Воронежу. 7 декабря прокуратура региона утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего бывшего полицейского, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Как полагает следствие, обвиняемый «получил от лица, осуществляющего незаконную деятельность по «обналичиванию» денежных средств, взятку в размере 125 тысяч рублей за неисполнение своих служебных обязанностей, а именно — не пресечение преступных действий взяткодателя».

Обвиняемый в ходе следствия свою вину полностью признал, ему грозит до восьми лет лишения свободы. Уголовное дело будет рассматривать Коминтерновский суд Воронежа.