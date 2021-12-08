Петропавловск-Камчатский, 8 декабря, 2021, 11:41 — ИА Регнум. На Камчатке в детскую поликлинику №1 по национальному проекту «Здравоохранение» поступил современный рентгенодиагностический аппарат, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Aniskov Рентген аппарат

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Новый рентгенодиагностический аппарат предназначен для проведения всех видов рентгенографических исследований и линейной томографии.

«Это полностью автоматизированный аппарат, который интегрирован в нашу медицинскую систему, что очень упрощает работу врачам и лаборантам. Когда к нам приходит пациент, его назначение уже отображается на компьютере. Это экономит время и исключает возможность ошибки. Мы очень довольны, благодаря аппарату увеличилась пропускная способность и качество диагностики снимков», — сказала врач-рентгенолог детской поликлиники №1 Надежда Терентьева.

Новый аппарат позволяет выполнять большой объём исследований за короткое время. При этом пациенты получают минимальную лучевую нагрузку, а это особенно важный фактор для детей.

«Главным критерием программы является удовлетворенность населения, доволен ли народ и что для этого делается. Это определяется, например, тем, ликвидирована ли очередь, правильно ли работает структура здравоохранения. Мы в Конституции написали, что человек вне зависимости от места жительства должен получать качественную, доступную и удобную медицинскую помощь», — считает сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль.

Как сообщало ИА REGNUM, новое современное оборудование для диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний получили в 2021 году семь медицинских учреждений Тверской области. Оборудование было поставлено в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», и большая его часть уже введена в эксплуатацию.