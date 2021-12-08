Саратов, , 11:29 — REGNUM В Саратовской области внесли изменения в порядок предоставления именного сертификата для детей-сирот на покупку жилья. Соответствующее постановление подписал председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

Жилье

Согласно документу, право получения сертификата возникает при достижении получателем 23 лет (ранее — 25 лет). Новая мера поддержки позволит приобрести жилое помещение в любом муниципальном образовании области.

В этом году выдано 754 сертификата. С помощью дополнительного финансирования в 2021 году жилье обретут 1410 сирот, подчеркнул Бусаргин. Закрыть накопившуюся очередность намерены в течение трех лет.

В настоящее время сумма сертификата составляет более 1,2 млн рублей. Она исчисляется из установленной в Саратовской области стоимости квадратного метра и нормы предоставления в 33 квадратных метра. Также для покупки жилья можно использовать собственные, заемные средства и материнский капитал.

ИА REGNUM напоминает, в Ленинском районе Саратова достраивают жилой комплекс «Городские просторы». В 2021 году в новые квартиры заселятся 2 тыс. семей. В жилом комплексе в рамках программы по переселению саратовцы получат 854 квартиры, еще 385 — передадут детям-сиротам, семь квартир выделяется на многодетные семьи.

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