Ярославль, , 11:33 — REGNUM Закрыть вопрос дефицита медицинских кадров, ставший особенном острым в последнее время в Ярославской области, собираются распределением врачей по районам. Об этом заявила директор регионального департамента здравоохранения и фармации Оксана Пиклун на встрече с депутатами Ярославской областной думы.

Медицина

Как новый директор депздрава собирается решать кадровый вопрос в сфере здравоохранения попросили сами депутаты.

«Это стоит у меня первоочередной задачей, как я раньше говорила. Работая раньше главврачом Гаврилов-Ямской ЦРБ, как вам всем известно, что кадровый дефицит был устранён на 99,9 процентов. Это плодотворная работа. У меня достаточно образований. В том числе и «управление персоналом» в МГУ которое получила, что позволяет мне достичь поставленных целей и задач. Я уже приняла участие в Общественной палате Ярославской области, где мы как раз рассматривали вопросы кадровой укреплённости. Вырабатывали меры о необходимости детализировано прорабатывать договора. Чтобы они были всё-таки грамотно сформулированы. То есть нам нужна хорошая нормативно-правовая база», — сообщила чиновница.

Оксана Пиклун объяснила, что недостающие кадры будут закрывать распределением.

«Было принято решение, что всё-таки на уровне департамента пойдёт распределение в те районы, которые нуждаются в медицинских кадрах. Те медицинские организации, которые нуждаются в медицинских кадрах. То есть работа уже начата в данном направлении. И будет плодотворно вестись», — пояснила чиновница.

Ещё региональной медицине должны помочь студенты, которых собираются мотивировать поступать «именно в наши вузы».

Директор ярославского депздрава сообщила, что каких-то кардинальных перемен в кадровой структуре самого департамента не планируется. А сам состав она считает хорошим.

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