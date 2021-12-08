Мариб, Йемен, 8 декабря, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Йеменские повстанцы сбили беспилотник ВВС Саудовской Аравии. Об этом сообщает подконтрольный повстанцам телеканал Al-Masirah.

Ibrahem Qasim Бомбардировка. Йемен

По данным журналистов, силам ПВО удалось уничтожить беспилотник американского производства Scan Eagle в воздушном пространстве провинции Мариб. Агентство также предоставило фотографии обломков сбитого дрона.

«Наши средства ПВО смогли сбить беспилотник-разведчик американского производства, когда он сегодня утром проводил враждебные действия в воздушном пространстве района Джуба провинции Мариб», — заявил официальный представитель хуситов бригадный генерал Яхья Сари.

Он также добавил, что уже 13-й беспилотник этой модели, сбитый повстанцами за прошедший год.